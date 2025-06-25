Как выглядят дома в Запорожье после атаки россиян (видео)

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров показал кадры с последствиями ночной атаки на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю. Рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки", - повідомив Федоров.

По официальным данным, как минимум четыре удара нанесли оккупанты по городу за ночь. В результате атаки два человека получили ранения.

Во многоэтажных зданиях обвалилась черепица, выбило стекла. Сами конструкции также получили повреждения. Из-за ударов рухнули ограждения.

В результате ударов россиян по частному сектору значительные повреждения получили дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Атака дронов 25 июня

С вечера 24 июня россияне выпустили дроны по украинским городам. Беспилотники залетали с нескольких направлений.

Известно, что дроны летели на Вилково Одесской области, где раздались взрывы и работала ПВО.

Также оккупанты атаковали Запорожье, в одном из районов выбиты окна в домах.

Харьков также подвергся атаке "Шахедов". По городу нанесены по меньшей мере семь ударов. Вспыхнули пожары, есть повреждения. Известно как минимум об одном пострадавшем.

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