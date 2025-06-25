ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Який вигляд мають будинки в Запоріжжі після атаки росіян (відео)

Запоріжжя, Середа 25 червня 2025 06:54
UA EN RU
Який вигляд мають будинки в Запоріжжі після атаки росіян (відео) Ілюстративне фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Марія Рагуткіна

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров показав кадри з наслідками нічної атаки на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Унаслідок ударів росіян по приватному сектору значних пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди та автомобілі.

У багатоповерхових будівлях обвалилася черепиця, вибило скло. Самі конструкції також зазнали пошкоджень. Через удари завалилися огорожі.

За офіційними даними, щонайменше чотири удари завдали окупанти по місту за ніч. Унаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

"9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю. Рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки", - повідомив Федоров.

Фото: наслідки ударів по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Атака дронів 25 червня

З вечора 24 червня росіяни випустили дрони по українських містах. Безпілотники залітали з кількох напрямків.

Відомо, що дрони летіли на Вилкове Одеської області, де пролунали вибухи і працювала ППО.

Також окупанти атакували Запоріжжя, в одному з районів вибито вікна в будинках.

Харків також зазнав атаки "Шахедів". По місту завдано щонайменше сім ударів. Спалахнули пожежі, є пошкодження. Відомо щонайменше про одного постраждалого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Генштаб доповів про нові втрати РФ: "мінус" ще 950 росіян
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України