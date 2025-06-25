Який вигляд мають будинки в Запоріжжі після атаки росіян (відео)

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров показав кадри з наслідками нічної атаки на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"9 приватних будинків пошкоджено ракетними ударами по Запоріжжю. Рятувальники, комунальники, фахівці аварійних служб, соцзахисту, благодійні організації допомагають в оперативній ліквідації наслідків ворожої атаки", - повідомив Федоров.

За офіційними даними, щонайменше чотири удари завдали окупанти по місту за ніч. Унаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

У багатоповерхових будівлях обвалилася черепиця, вибило скло. Самі конструкції також зазнали пошкоджень. Через удари завалилися огорожі.

Унаслідок ударів росіян по приватному сектору значних пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди та автомобілі.

Атака дронів 25 червня

З вечора 24 червня росіяни випустили дрони по українських містах. Безпілотники залітали з кількох напрямків.

Відомо, що дрони летіли на Вилкове Одеської області, де пролунали вибухи і працювала ППО.

Також окупанти атакували Запоріжжя, в одному з районів вибито вікна в будинках.

Харків також зазнав атаки "Шахедів". По місту завдано щонайменше сім ударів. Спалахнули пожежі, є пошкодження. Відомо щонайменше про одного постраждалого.

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