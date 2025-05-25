Из-за вражеской атаки на Житомирщине погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет

На Житомирщине погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пострадали более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тело одного ребенка деблокировали спасатели.

По информации ГСЧС, пострадали 10 человек, восемь человек спасены, все пострадавшие госпитализированы.

В результате атаки разрушены и повреждены частные дома.

В Бердичевском районе также зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома, частных домов и хозяйственных построек.

Фото: Атака РФ на Житомирскую область (t.me/dsns_telegram)

Среди пострадавших еще два человека, один из них - ребенок.

На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста. Людям оказывалась психологическая помощь.

К ликвидации последствий привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.