Какой процент потребностей Сил обороны закрывает украинская ОПК: ответ Сибиги
Украина должна быть самодостаточной и все больше развивать собственную оборонно-промышленную отрасль. Сегодня отечественная оборонная индустрия обеспечивает около 40% потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Украина должна становиться все более самодостаточной. Мы должны все больше развивать нашу оборонно-промышленную отрасль. Мы уже имеем значительные достижения в этой сфере и по некоторым направлениям мы стали лидерами в мире, это если брать беспилотные технологии", - заявил Сибига.
По его словам, по некоторым показателям, Украина в 35 раз масштабировала производство военного оборудования, оружия для нужд украинской армии и обороны. Сегодня же отечественный оборонно-промышленный комплекс "закрывает" около 40% потребностей армии.
В том же числе, как отметил глава МИД, Украина производит артиллерийские снаряды, в частности западного калибра, которые до войны ранее не производила, а их количество за месяц превышает то, которое производят государства с большими потенциалами за год.
"Мы страна, которая воюет с российской агрессией, поэтому это все крайне необходимо. Мы нуждаемся в дополнительных инвестициях и дополнительной поддержке собственно по производству в Украине соответствующих вооружений. И выводы, которые мы уже сейчас сделали из этой войны, из этой российской агрессии - мы не должны зависеть от любой страны в поставке критических для нашей армии видов вооружений. Поэтому и дальше эта политика будет воплощаться", - пояснил он.
Производство оружия в Украине
После начала полномасштабной войны Украина существенно активизировала собственное производство оружия и военной техники. Государственные и частные оборонные предприятия работают в усиленном режиме, сосредотачиваясь на беспилотниках, боеприпасах, бронетехнике и ремонте техники.
Кроме того, Украина начала активное сотрудничество с иностранными компаниями, создавая совместные проекты и открывая производство западного вооружения на своей территории.
В начале марта глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявлял, что Украина уже производит треть необходимого оружия для защиты от российской агрессии. Сейчас же целью является 50%.
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