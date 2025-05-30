Який відсоток потреб Сил оборони закриває українська ОПК: відповідь Сибіги
Україна повинна бути самодостатньою й все більше розвивати власну оборонно-промислову галузь. Сьогодні вітчизняна оборонна індустрія забезпечує близько 40% потреб Збройних сил України (ЗСУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Україні Андрія Сибігу під час пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом.
"Україна має ставати все більш самодостатньою. Ми повинні все більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері і за деякими напрямками ми стали лідерами у світі, це якщо брати дронові технології", - заявив Сибіга.
За його словами, за деякими показниками, Україна в 35 разів масштабувала виробництво військового обладнання, зброї для потреб української армії та оборони. Сьогодні ж вітчизняний обороно-промисловий комплекс "закриває" близько 40% потреб армії.
У тому ж числі, як відзначив голова МЗС, Україна продукує артилерійські снаряди, зокрема західного калібру, які до війни раніше не виробляла, а їх кількість за місяць перевищує ту, яку продукують держави з великими потенціалами за рік.
"Ми країна, яка воює з російською агресією, тому це все вкрай необхідно. Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки власне щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь. І висновки, які ми вже зараз зробили з цієї війни, з цієї російської агресії - ми не повинні залежати від будь-якої країни у поставці критичних для нашої армії видів озброєнь. Тому і далі ця політика буде втілюватись", - пояснив він.
Виробництво зброї в Україні
Після початку повномасштабної війни Україна суттєво активізувала власне виробництво зброї та військової техніки. Державні та приватні оборонні підприємства працюють у посиленому режимі, зосереджуючись на безпілотниках, боєприпасах, бронетехніці та ремонті техніки.
Крім того, Україна почала активну співпрацю з іноземними компаніями, створюючи спільні проєкти та відкриваючи виробництво західного озброєння на своїй території.
На початку березня голова українського уряду Денис Шмигаль заявляв, що Україна вже виробляє третину необхідної зброї для захисту від російської агресії. Наразі ж на меті - 50%.
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