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В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках: рейтинг от НБУ

Украина, Среда 10 июля 2024 11:18
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В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках: рейтинг от НБУ Фото: Рейтинг банков по вкладам возглавляют госбанки (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае 2024 года хранилось 1 трлн 266 млрд гривен. Более трети вкладов (35,6%) были в долларах и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Валюта вкладов и ставки

По данным НБУ, на 1 июня 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 68,3 млн вкладов граждан и ФОПов.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 58,2 млн вкладов на 815 млрд гривен. В валюте было 10,1 млн вкладов на сумму 451 млрд гривен.

Данные НБУ свидетельствуют, что процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в мае 2024 года банки платили по новым гривневым вкладам в среднем 11,0% годовых, то по валютным депозитам банки дают всего 1,0% годовых.

Однако с начала года курс доллара вырос примерно на 8%, что сводит на нет разницу в ставках.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 475,1 млрд гривен. Количество вкладчиков - 24,2 млн.

На втором месте государственный Ощадбанк - 12,9 млн вкладчиков, сума - 196,4 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 8,4 млн вкладчиков, сума - 91,5 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 2,8 млн, сума - 71,5 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,2 млн, сума - 58,4 млрд гривен.

В какой валюте хранят деньги украинцы и в каких банках: рейтинг от НБУ

Напомним, ставки банков по депозитам для населения зависят в основном от ставки по депозитным сертификатам НБУ. Сейчас центробанк принимает деньги, собранные банками у населения, под 16,5% годовых.

Почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов для населения.

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