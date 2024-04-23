Банки снизят ставки по депозитам для населения, - опрос НБУ

В апреле-июне 2024 года почти все украинские банки ожидают снижения стоимости депозитов и для домохозяйств, и для корпораций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (II квартал 2024 года).

По результатам опроса, в I квартале впервые с 2021 года банки указали на уменьшение объема привлечений от населения. Цена депозитов населения незначительно увеличилась, преимущественно у отдельных крупных банков.

Падение привлечений от домохозяйств банки объясняли понижением предложения. Уровень процентных ставок, по мнению банков, не влиял на изменение объема депозитов клиентов.

По прогнозам респондентов, во ІІ квартале объемы привлечения увеличатся как от населения, так и от бизнеса.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 18 марта по 8 апреля 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.