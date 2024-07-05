Наличный курс доллара растет четвертый месяц и поднялся еще на 60 копеек, - НБУ
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в июне 2024 года вырос на 1,7% до 40,85 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 8,0% (3,02 гривен).
Курс доллара в июне
Курс доллара контролируется Национальным банком с помощью интервенций на межбанковском валютном рынке.
В июне официальный курс дважды обновлял исторические максимумы, а 14 июня поднялся до 40,69 грн/доллар. В целом за месяц курс вырос на 3 копейки с 40,50 до 40,53 грн/доллар.
С начала года курс вырос на 6,7% (37,98 грн/доллар по состоянию на 31 декабря 2023 года).
Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В течение месяца он колебался около 41 грн/доллар.
Напомним, средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. В течение 2022 года вырос на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.