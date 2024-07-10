У якій валюті зберігають гроші українці та в яких банках: рейтинг від НБУ
У банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у травні 2024 року зберігалося 1 трлн 266 млрд. гривень. Понад третину вкладів (35,6%) були у доларах та євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Валюта вкладів та ставки
За даними НБУ, на 1 червня 2024 року в 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 68,3 млн вкладів громадян та ФОПів.
Більшість вкладів була у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У валюті було 10,1 млн вкладів на суму 451 млрд гривень.
Дані НБУ свідчать, що відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у травні 2024 року банки платили за новими гривневими вкладами в середньому 11,0% річних, то за валютними депозитами банки дають лише 1,0% річних.
Проте з початку року курс долара зріс приблизно на 8%, що зводить нанівець різницю у ставках.
Рейтинг банків за вкладами
За даними НБУ, найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 475,1 млрд гривень. Кількість вкладників – 24,2 млн.
На другому місці державний Ощадбанк – 12,9 млн вкладників, сума – 196,4 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк – 8,4 млн вкладників, сума – 91,5 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк – кількість вкладників – 2,8 млн, сума – 71,5 млрд гривень та Укрсиббанк – кількість вкладників – 2,2 млн, сума – 58,4 млрд гривень.
Нагадаємо, ставки банків за депозитами для населення залежать в основному від ставки за депозитними сертифікатами НБУ. Наразі центробанк приймає гроші, зібрані банками у населення, під 16,5% річних.
Майже всі українські банки очікують на зниження вартості депозитів для населення.