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Главная » Жизнь » Общество

За какой долг за коммуналку могут забрать жилье: объяснение Минюста

17:00 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
За какой долг за коммуналку могут забрать жилье: объяснение Минюста В Украине повысили сумму долга, при котором могут забрать жилье (коллаж РБК-Украина)
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Единое жилье должника могут забрать за коммунальные долги, если сумма задолженности превышает установленный законом порог. Сейчас этот порог составляет 430 тысяч гривен - раньше он был около 170 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра юстиции Андрея Гайченко в эфире телемарафона "Единые новости".

Когда могут забрать жилье

По словам Гайченко, законодательство предусматривает сумму долга, до достижения которой единое жилье должника не забирают. Ранее этот порог составил около 170 тысяч гривен, но с учетом военных реалий его повысили до 430 тысяч гривен.

"Итак, чтобы у тебя забрали единое жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммуналку. Это буквально единицы коммунальных должников. То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев забирать единое жилье не будут. Здесь я хочу успокоить людей", - сказал замминистра.

Чиновник также назвал изменения в системе исполнения судебных решений реформой, которая должна сделать государство более близким к людям.

Что делать, если долг уплатили

Отдельно Гайченко объяснил, куда обращаться, если человек уплатил долг, но из-за технического сбоя информация не обновилась в системе, а ограничения не сняли.

По его словам, в таком случае можно позвонить по телефону государственному исполнителю. Его номер указывается в базах и процессуальных документах.

"Всегда к каждому производству привязан телефон государственного исполнителя", - отметил замминистра.

Кроме того, граждане могут обратиться в единый контакт-центр системы государственной исполнительной службы Украины за номером 0800356917.

Гайченко отметил, что за последний год никаких технических сбоев в системе не происходило, даже несмотря на блекауты.

Ранее мы писали о том, что долги за жилищно-коммунальные услуги не всегда являются причиной автоматической потери права на жилищную субсидию. Однако в определенных случаях из-за этого могут отказать в назначении выплат.

Читайте также о том, могут ли отключить свет, газ и воду во время войны, если есть долг за коммуналку.

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