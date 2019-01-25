ЦВК зареєструвала 20-го кандидата у президенти

Фото: Ілля Ківа (Віталій Носач/РБК-Україна)

Більшість членів комісії підтримали постанову щодо реєстрації Ківи кандидатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Іллю Ківу кандидатом на виборах президента України-2019. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час засідання 25 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, більшість членів комісії проголосували "за" постанову щодо реєстрації Ківи кандидатом.

"У деяких членів комісії виникли питання, чи була змінена радянська символіка партії, та чи є підтвердження у Мін’юсті. Ми привезли підтвердження з Мін’юсту про те, що символіка змінена, та закон про декомунізацію не порушено", - прокоментував Ківа.

Зазначимо, таким чином станом на 25 січня Центрвиборчком зареєстрував 20 кандидатів на посаду президента.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія (ЦВК) перенесла засідання з питання про реєстрацію кандидатом Іллі Ківи. У ЦВК відзначали, що засідання з питання реєстрації кандидатом Іллі Ківи відбудеться близько 18:00.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 січня ЦВК зареєструвала ще шість кандидатів у президенти - Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза та Юлію Тимошенко.

Крім того, Центрвиборчком відмовив Костянтину Черкасову, Олександру Пріданову, Віктору Лебенцу в реєстрації кандидатами на пост президента України.