КВУ назвав найменш ефективних нардепів жовтня

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Минулого місяця 13 нардепів пропустили 90% голосувань

У Верховній раді України у жовтні 13 народних депутатів пропустили 90% голосувань. Про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України в Facebook.

Повідомляється, що жодного разу в жовтні не проголосував Віталій Данилов з фракції "Батьківщини". За даними сайту Ради, минулого місяця він був відсутній на засіданнях парламенту з невідомих причин.

Що стосується решти 12 нардепів, то їх показники участі в голосуваннях наступні:

Максим Єфімов (позафракційний) - взяв участь у 1% голосувань;

Олександр Герега (група "За майбутнє") - 2%;

Андрій Деркач (позафракційний) - 2%;

Антон Яценко ("За майбутнє") - 3%;

Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ) - 4%;

Ігор Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;

Сергій Тарута (ВО "Батьківщина") - 6%;

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;

Олександр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;

Сергій Лабазюк (позафракційний) - 10%;

Федір Христенко (ОПЗЖ) - 10%

Також повідомляється, що офіційно депутати пропустили голосування без поважних причин (тобто, не хвороба, відпустка або відрядження). Порівняно з вереснем кількість депутатів, які майже не голосували, дещо знизилася (17 у вересні і 13 у жовтні).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада зробила перший крок до введення кримінальної відповідальності за "кнопкодавство". Прийнятий у першому читанні законопроект пропонує встановити кримінальну відповідальність за неперсональне голосування.

Крім того, в жовтні Рада позбавила нардепів виплат через прогули.