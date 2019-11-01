КВУ назвав найменш ефективних нардепів жовтня

Минулого місяця 13 нардепів пропустили 90% голосувань
У Верховній раді України у жовтні 13 народних депутатів пропустили 90% голосувань. Про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України в Facebook.
Повідомляється, що жодного разу в жовтні не проголосував Віталій Данилов з фракції "Батьківщини". За даними сайту Ради, минулого місяця він був відсутній на засіданнях парламенту з невідомих причин.
Що стосується решти 12 нардепів, то їх показники участі в голосуваннях наступні:
Також повідомляється, що офіційно депутати пропустили голосування без поважних причин (тобто, не хвороба, відпустка або відрядження). Порівняно з вереснем кількість депутатів, які майже не голосували, дещо знизилася (17 у вересні і 13 у жовтні).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада зробила перший крок до введення кримінальної відповідальності за "кнопкодавство". Прийнятий у першому читанні законопроект пропонує встановити кримінальну відповідальність за неперсональне голосування.
Крім того, в жовтні Рада позбавила нардепів виплат через прогули.