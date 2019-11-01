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Рада розгляне постанову про проведення парламентських слухань по земельній реформі

Новини » Політика     01.11.2019 - 09:06
Рада розгляне постанову про проведення парламентських слухань по земельній реформі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, депутати розглянуть проект постанови про заслуховування звіту голови Антимонопольного комітету

Рада сьогодні розгляне проект постанови про проведення парламентських слухань по земельній реформі. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Крім того, депутати розглянуть проект постанови про заслуховування звіту голови Антимонопольного комітету і, зокрема, проект закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак анонсував законодавчі зміни щодо оренди землі. За його словами, у будь-якому форматі земельної реформи іноземці не зможуть купити українську землю.

Зазначимо, Комітет Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики прийняв рішення по законопроекту про ринок землі.

"За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступне рішення: рекомендувати Верховній раді України прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, поданий народними депутатами України Сольським М.Т., Нікітіною М.В., Нагаєвським А.С., Богданцем А.В., Шол М.В. та іншими (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), кількість людей, які виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення, збільшилася. Опитування проводилося з 9 по 11 жовтня.

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