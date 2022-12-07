Китай впервые с начала пандемии радикально ослабляет COVID-ограничения

Китай сегодня объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальных изменения с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно новым правилами, гражданам Китая с легкими симптомами вируса или их отсутствием можно проходить карантин дома. Кроме того, путешествующим по стране теперь не нужно делать COVID-тесты. При этом Китай пока не собирается открывать границы. Аналитики считают, что это может произойти к средине 2023 года.

Жители Китая приветствовали перспективу смягчения правил, хотя некоторые опасаются, что это вызовет новую волну COVID-19. По словам аналитиков, упрощенные правила помогут оживить проседающую экономику и валюту Китая.

При этом на фоне смягчении карантина в Китае возник ажиотаж в аптеках. Непривитые пожилые люди ринулись за профилактическими препаратами. Власти предупреждают об ограниченных поставках и взвинчивании цен со стороны розничных продавцов .

Напомним, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году.

В течение нескольких дней протесты сошли на нет из-за большого присутствия полиции, а города и регионы по всей стране начали объявлять о смягчении правил.

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