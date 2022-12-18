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Китай захлестнула новая волна COVID-19: что известно

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Воскресенье 18 декабря 2022 16:50
Китай захлестнула новая волна COVID-19: что известно Фото: в Китае вспыхнула новая волна COVID-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вчера, 17 декабря, бюро статистики Китая сообщило о 2 тысячах новых случаев заболевания COVID-19 на всю страну. Но после того как госкомиссия по здравоохранению перестала указывать число новых бессимптомных случаев заболевания, статистика совершенно не отражает реальный размах заболеваемости.

По данным СМИ, морги и крематории Пекина не справляются с нагрузкой. В пятницу госсовет Китая призвал местные власти скоординировать свои действия, чтобы обеспечить население достаточным количеством лекарственных препаратов.

Однако по всей стране наблюдается серьезная нехватка лекарств не только от COVID-19, но и от простуды. О нехватке лекарств уже сообщают жители Шанхая, Шэньчжэня и некоторых других городов.

Главный эпидемиолог Китая Ву Цзунью заявил, что стране в ближайшие три месяца предстоит пройти через три волны заболеваемости COVID-19, и первая из них уже началась. Пиковые же показатели заболеваемости ожидаются в период китайского Нового года – с 21 по 27 января.

Ранее мы писали, что Китай в декабре объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальных изменения с начала пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году.

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