ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 250 млн случаев за 20 дней. В Китае распространяется новая волна COVID-19

Новина українською →
Пекин, Суббота 24 декабря 2022 16:00
Более 250 млн случаев за 20 дней. В Китае распространяется новая волна COVID-19 Фото: в Китае распространяется новая волна COVID-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Китае за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство вводит ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Более половины населения Пекина и провинции Сычуань являются носителями болезни. Только во вторник, 20 декабря, в стране было выявлено 37 миллионов новых случаев инфицирования", — сообщил заместитель директора Центра контроля и профилактики заболеваний Китая Сунь Ян.

Ранее мы писали, что города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств. В декабре в стране объявили об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это первые радикальных изменения с начала пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай COVID
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация