Китайский "мирный план" выгоден только для России, - Байден

Предложенный Китаем "мирный план" по окончании войны в Украине не выгоден никому, кроме России.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.
"Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен", - заявил Байден.
Кроме критики мирного плана Байден категорически отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне, назвав это иррациональным.
"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, которая абсолютно несправедлива для Украины, просто нерациональна", - сказал Байден.
В интервью он также рассказал о своем разговоре с главой КНР Си Цзиньпином, который состоялся летом 2022 года, во время которого он предупредил его об экономических последствиях помощи России.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтофакт того, что Китай представил свою инициативу по миру в Украине, неплохой. Но сейчас вопрос о том, какие шаги будут после таких предложений.
Ранее стало известно, что власти Китая представили свой мирный план по войне России против Украины . Он состоит из 12 пунктов.
Также мы писали, что глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия уже раскритиковал такую инициативу КНР.
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