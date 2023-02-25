Китайський "мирний план" вигідний тільки для Росії, - Байден

Запропонований Китаєм "мирний план" щодо закінчення війни в Україні не вигідний нікому, крім Росії.
Про це заявив президент США Джо Байден, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC News.
"Якщо Путін це підтримує, то як це може бути добре? Я не бачив у цьому плані нічого, що свідчило б про те, що в ньому міститься щось, що було б вигідним комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був виконаний", - заявив Байден.
Окрім критики мирного плану, Байден категорично відкинув ідею про мирні переговори зі сторони Китаю у війні, назвавши це ірраціональним.
"Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна", - сказав Байден.
У інтерв’ю він також розповів про свою розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася влітку 2022 року, під час якої він попередив його про економічні наслідки допомоги Росії.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що факт того, що Китай представив свою ініціативу щодо миру в Україні, є непоганим. Але зараз питання у тому, які кроки будуть після таких пропозицій.
Раніше стало відомо, що влада Китаю представила свій мирний план щодо війни Росії проти України. Він складається із 12 пунктів.
Також ми писали, що голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія вже розкритикував таку ініціативу КНР.
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