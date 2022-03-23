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Renault вивчає можливість згортання діяльності в Росії

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Середа 23 березня 2022 22:16
Renault вивчає можливість згортання діяльності в Росії Фото: Підрозділ "Альпін" (twitter.com/renaultgroup)
Автор: Антон Федорців

Компанія Renault розглядає варіанти обмеження операцій в Росії, оскільки на французького автовиробника збільшився тиск за роботу на території агресора після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Правління автогіганта розглядає питання призупинення діяльності чи перехід до інших заходів. Рішення можуть ухвалити в найближчі дні.

Renault опинилася під пильною увагою після вторгнення РФ до України. Французький автовиробник має контрольний пакет акції АвтоВАЗу та власний складальний завод під Москвою.

Наразі Renault залишається останнім великим світовим автовиробником, який не відмовився від торгівлі з Росією та виробництва на місцевих заводах. Раніше Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover та багато інших оголосили про припинення співпраці з РФ.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ до бойкоту Renault.

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