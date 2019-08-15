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Китай стягує війска через протести в Гонконзі

Новини » Політика    15.08.2019 - 11:03
Китай стягує війска через протести в Гонконзі
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com/Halooyeelo10)

Кілька тисяч китайських військових розташувалися в 7 км від кордону з Гонконгом

Кілька тисяч військових Китайської народної республіки зібралися поблизу кордону з Гонконгом, де не припиняються протести. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що кілька тисяч людей у війсковій формі зібралися в четвер на стадіоні в Шеньчжені, який розташований менш ніж за 7 км від кордону з Гонконгом. Ймовірно, вони належать до військової поліції Китаю.

Офіційно про цілі присутності військових поки не повідомляється. Однак, було зафіксовано, що військові практикувалися в маршуванні, бігу та їзді на мотоциклах.

Передбачається, що китайська армія може втрутитися в конфлікт на вимогу влади Гонконгу.

Раніше про стягання китайських військ на кордоні з Гонконгом заявив президент США Дональд Трамп.

РБК-Україна повідомляло, що адміністрація аеропорту Гонконгу отримала ордер на виведення демонстрантів з терміналу. Через протести з 13 серпня аеропорт скасував усі авіарейси.

Нагадаємо, Держдепартамент США рекомендував американцям утриматися від поїздок в Гонконг. Також, у США закликали Китай і протестуючих в Гонконзі утриматися від насильства.

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