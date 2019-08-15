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США закликали Китай і протестувльників уГонконзі утриматися від насильства

Новини » Політика    15.08.2019 - 00:11
США закликали Китай і протестувльників уГонконзі утриматися від насильства
Фото: протести в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Держдеп рекомендував американським туристам утриматися від відвідання Гонконгу

Сполучені Штати Америки звернулися до Китаю та учасників протестів у Гонконзі із закликом утриматися від насильства. Про це заявив представник Держдепу США, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Департаменті підкреслили, що для уряду Гонконгу важливо дотримуватися "свободи слова та мирних зібрань", а для Пекіна - виконувати свої зобов'язання зі збереження високого ступеня автономії цього району.

Також у США заявили, що глибоко стурбовані інформацією про пересування китайських військ біля Гонконгу.

Крім того, Держдепартамент випустив попередження для американських туристів, у якому рекомендував їм утриматися від відвідування Гонконгу, де вже кілька місяців тривають багатотисячні протести.

Зазначимо, мітинги розпочалися в Гонконзі три місяці тому, після того як протест проти законопроекту про екстрадицію, який дав би змогу відправляти людей на материковий Китай для суду, був жорстко розігнаний поліцією. Акції протесту час від часу переростають у сутички з поліцією

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що, за даними американської розвідки, Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипротестГонконг
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