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Нафта різко подешевшала на заяві Трампа про нові мита

Новини » Енергетика    06.05.2019 - 09:56
Нафта різко подешевшала на заяві Трампа про нові мита
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Ціни на нафту Brent знаходяться в районі 69,4 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 6 травня, різко опустилася нижче за позначку в 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на Brent о 08:10 за київським часом опустилася до 69,4 долара за барель. Це на 2,05% нижче за закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту різко впали на заяві президента США Дональда Трампа про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Американський лідер підкреслив, що вже в п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

Як пише The Wall Street Journal, заяви Трампа застали Пекін зненацька, і Китай може скасувати переговори, які мали поновитися у Вашингтоні цієї середи.

Нагадаємо, у квітні ціна північноморської нафти марки Brent вперше за півроку перевищила позначку 75 доларів за барель. Нафта різко подорожчала на тлі загрози санкцій США за імпорт сировини з Ірану і Венесуели.

Іран має намір продавати нафту на "сірому ринку" для подолання санкцій
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