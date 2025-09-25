Китайские инженеры участвовали в испытаниях дронов на военных полигонах РФ, - Reuters

Китайские специалисты работали на заводе "Купол" в России

Китайские эксперты неоднократно посещали российский оборонный завод "Купол" для технической работы над военными беспилотниками. Об этом сообщили два европейских источника в сфере безопасности и подтверждают документы, оказавшиеся в распоряжении Reuters.

С прошлого года представители Китая приезжали на предприятие более полудюжины раз. В этот период завод получал партии китайских ударных и разведывательных дронов через российского посредника.

Участие китайских специалистов в разработке

Reuters ранее фиксировало, что Купол разрабатывал новый дрон Garpiya-3 в Китае с привлечением местных специалистов. Теперь стало известно, что китайские инженеры участвовали и в испытаниях военных беспилотников уже на территории России.

По данным источников, сотрудничество свидетельствует о росте взаимодействия между "Куполом" и китайскими компаниями в области дронов. Эти аппараты играют критическую роль в войне против Украины.

Реакция сторон

МИД Китая заявил, что ему неизвестно о таком сотрудничестве. "Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, никогда не предоставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотники", - говорится в заявлении ведомства.

В Кремле, минобороны России и на заводе "Купол" на запросы Reuters не ответили.

Поставки китайских дронов

Документы показывают, что "Купол" получил более десятка ударных дронов от китайской компании Sichuan AEE. Поставки велись через российскую оборонную структуру ТСК "Вектор", которая находится под санкциями США и ЕС.

В 2024 году на полигоне Чебаркуль в Челябинской области проходили испытания беспилотников A60, A100 и A200. Китайские специалисты участвовали в сборке дронов в Ижевске и обучали персонал Купола их эксплуатации.

Новые модели и перспективы

Счета и накладные показывают, что AEE поставляла дроны с системой защиты от радиоэлектронного подавления. Сумма контрактов достигала сотен тысяч долларов.

Кроме того, другая китайская компания Hunan Haotianyi поставляла дроны HW52V, способные выполнять разведывательные и ударные задачи. Европейские источники считают, что специалисты этой фирмы также участвовали в работе на предприятии Купол.

Китай как часть цепочки поставок

Американский эксперт Сэмюэл Бендетт заявил: "Есть огромная роль и влияние китайских компонентов в российских военных системах... особенно в воздушных дронах".

Согласно документам, в 2025 году обсуждалась работа над новым дроном GA-21, который может быть версией иранского Shahed-107. Он способен использоваться для разведки и нанесения ударов.