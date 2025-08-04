Китайские детали в российском оружии: Пекин игнорирует доказательства Украины

Пекин не дает ответа на доказательства Украины о том, что в российском оружии есть детали, которые произвели китайские компании.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Власюк отметил, что Украина ценит Китай как надежного торгового партнера. При этом Киев уважает, что Пекин не предоставляет российским оккупантам летальное оружие.

По его словам, состоялся ряд консультаций с представителями КНР на тему китайских компонентов в российском оружии.

"С одной стороны, есть абсолютно серьезное восприятие, мол, это проблема, китайское правительство не должно позволять поступления такого количества критических компонентов в российский ВПК. С другой стороны, мы ни разу не получили ответа по результатам какого-либо расследования, которое они могли бы сделать на основе нашей информации", - добавил Власюк.

Он рассказал, что после одного из больших ударов по Киеву специалисты идентифицировали запчасти, которые были произведены на китайском заводе в июне этого года.

Украинская сторона передала такие улики Китаю, но китайские дипломаты так и не дали ответа. После этого Украина ввела санкции против пяти китайских производителей.