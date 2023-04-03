Китайский воздушный шар смог собрать разведданные с военных объектов США, - NBC

По их словам, Китай мог управлять воздушным шаром, чтобы он совершил несколько пролетов над американскими военными базами и передал собранную информацию в Пекин в режиме реального времени.

Чиновники добавили, что собранная Китаем разведывательная информация в основном состояла из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения или включать в себя сообщения от персонала базы, а не из изображений.

Они отмечают, что Китай мог собрать намного больше информации, если США не предприняли бы усилия для блокировки способности шаров улавливать вышеупомянутые электронные сигналы.

Также чиновники уточняют, что шар был оснащен механизмом самоуничтожения, но по неизвестной причине Китай не воспользовался такой возможностью.