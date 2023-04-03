Китайська повітряна куля змогла зібрати розвіддані з військових об'єктів США, - NBC

За їхніми словами, Китай міг керувати повітряною кулею, щоб він здійснив кілька прольотів над американськими військовими базами та передав зібрану інформацію в Пекін в режимі реального часу.

Чиновники додали, що зібрана Китаєм розвідувальна інформація в основному складалася з електронних сигналів, які можуть бути отримані від систем озброєння або включати повідомлення від персоналу бази, а не з зображень.

Вони відзначають, що Китай міг зібрати набагато більше інформації, якщо США не зробили б зусиль для блокування здатності куль вловлювати вищезазначені електронні сигнали.

Також чиновники уточнюють, що куля була оснащена механізмом самознищення, але з невідомих причин Китай не скористався такою можливістю.