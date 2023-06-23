Китайская госкомпания поставляла России порох для производства боеприпасов, - NYT

Китайская государственная компания Poly Technologies в прошлом году как минимум дважды поставляла в Россию крупные партии бездымного пороха для производства боеприпасов. Получателем компонентов был Барнаульский патронный завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как сообщается, Барнаульский патронный завод в РФ получил из Китая порох, которого достаточно для производства не менее 80 миллионов патронов.

Поставки были осуществлены государственной компанией Poly Technologies, которая уже находится под санкциями США за распространение ракетных технологий и оказание поддержки Ирану.

Как отмечает издание, эти данные вновь поднимают вопрос о роли Китая в поддержке России, ведущей захватническую войну в Украине.

Официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что Пекин может отправлять в Россию "летальную помощь", хотя они не сказали прямо, что Китай осуществлял такие поставки.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Пекине, заявил, что КНР заверила Штаты в том, что они не оказывают летальную помощь РФ для войны против Украины. Однако он озабочен, что "частные китайские компании могут оказывать помощь России".

Отмечается, что Барнаульский патронный завод производит патроны для автоматов Калашникова и снайперских винтовок, а также мог служить тренировочной базой для ЧВК "Вагнера".

Издание отмечает, что нет прямых доказательств использования китайского пороха для производства именно боевых патронов. В данных таможенного учета указывалось, что поставки предназначались "для производства патронов иностранного образца". Однако опрошенные эксперты считают, что это предположение наиболее естественно в нынешней ситуации.

Россия обходит санкции

Несмотря на ряд пакетов санкций, Россия продолжает закупать необходимые компоненты из США и Европы. По данным Белого дома, к началу этого года РФ смогла импортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне.

Чтобы противостоять такому развитию событий, ЕС решил ограничить возможности другим странам помогать России обходить санкции.

В частности, Европейский Совет сегодня одобрил 11-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, направленных на ужесточение существующих санкций ЕС и прекращение их обхода, тем самым еще больше взорвав военную машину Путина и его доходы.