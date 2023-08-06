ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае произошло мощное землетрясение, разрушены более 100 зданий, ранен 21 человек

Новина українською →
Китай, Воскресенье 06 августа 2023 07:37
В Китае произошло мощное землетрясение, разрушены более 100 зданий, ранен 21 человек Фото: мощное землетрясение в Китае разрушило более 100 зданий, более 20 пострадавших (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5.5 балла по шкале рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Землетрясение глубиной 10 км произошло сегодня 6 августа в 02:33 ночи в уезде Пинъюань города Тайчжоу. Разрушения получили 126 зданий. Двадцать один человек получил ранения.

China Railway Group приостановила движение некоторых поездов на таких маршрутах, как железная дорога Пекин-Шанхай и Пекин-Коулун.

Естественная беда в Китае

Обрушившийся на Китай тайфун Доксури принес сильнейшие дожди за последние 140 лет. В результате в провинции Хэбэй по меньшей мере 10 человек погибли, 18 считаются пропавшими без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена