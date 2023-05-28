В Китае удалили почти 1,5 млн сообщений в соцсетях в рамках борьбы с "дезинформацией"

Китайский регулятор киберпространства сообщил, что 1,4 миллиона сообщений в социальных сетях были удалены после двухмесячной операции по борьбе с дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В период с 10 марта по 22 мая этого года было закрыло 67 тысяч аккаунтов в социальных сетях и удалено сотни тысяч сообщений в рамках более широкой кампании.

С 2021 года Китай нацелился на миллиарды аккаунтов в социальных сетях в попытке "очистить" свое киберпространство и облегчить контроль над ним для властей.

Последние чистки коснулись аккаунтов в популярных китайских социальных сетях, включая WeChat, Douyin и Weibo, которые попадают под категорию "самостоятельных СМИ" - термин, который широко относится к аккаунтам, публикующим новости и информацию, но не управляемым и не одобренным государством.

Из 67 тысяч аккаунтов, которые были закрыты навсегда, почти 8 000 были удалены за "распространение фальшивых новостей, слухов и вредной информации".

Около 930 тысяч других аккаунтов получили менее строгие наказания - от удаления всех подписчиков до приостановки или отмены привилегий, связанных с извлечением прибыли.

В рамках отдельной кампании регулятор недавно закрыл более 100 тысяч аккаунтов, которые якобы искажали информацию о ведущих новостей и медиа-агентствах, чтобы противостоять росту фейковых новостей в Интернете, которым способствуют технологии искусственного интеллекта.

В ходе последней кампании также было закрыто почти 13 тысяч поддельных военных аккаунтов с такими названиями, как "Командование Красной армии Китая", "Китайские антитеррористические силы" и "Ракетные войска стратегического назначения".

Пропаганда против Украины

Китай и Россия являются рекордсменами по трате средств на дезинформацию Так, недавно в Госдепе Соединенных Штатов заявили, что Пекин и Москва выделили десятки миллиардов долларов на дезинформацию по поводу войны в Украине.

Помимо этого российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook. В частности, чтобы убедить украинцев в проигрыше в войне с РФ.