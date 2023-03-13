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Россияне запустили мощную антиукраинскую кампанию в Facebook

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 16:05
Россияне запустили мощную антиукраинскую кампанию в Facebook Фото: россияне запустили мощную антиукраинскую кампанию в Facebook (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Telegram.

"Центр стратегических коммуникаций зафиксировал очередную информационную атаку россиян: в Facebook по анонимным каналам враг распространяет рекламу с намерением разуверить украинцев в победе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что кампания по распространению лжи началась 11 марта.

Главные месседжи пропагандистов:

  • Битва за Бахмут проиграна Украиной.
  • На Западе не верят в Украину.
  • Командование Силами обороны уже убежало, а "ребята отбиваются в одиночку".
  • США уменьшают поставки оружия, потому что якобы поймали украинские власти на воровстве поставок.

Цель кампании - подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранным сражением за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы.

"На самом деле это не так: Силы обороны крепко стоят в Бахмуте, а командующий Сухопутными войсками Сырский постоянно приезжает на позиции. Мероприятие продолжает поставлять нам оружие и технику в больших объемах, скоро его применят во время контрнаступления", - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций. .

Фейки распространяют через новые страницы, без описания и наполнения, обычно имеют нейтральные названия. Это позволяет избежать дополнительного внимания со стороны Meta при прохождении модерации, ведь первым этапом идет проверка автоматизированными системами.

Учетные записи, из которых создаются такие кампании, используют IP-адреса других государств. Примером такой практики является рекламная кампания, запущенная на ip-адресе из Мексики, а в рекламном аккаунте валюта для способа оплаты - мексиканское песо.

Провальную попытку влияния на украинцев выдает неудачный перевод текста с русского на украинский и кремлевские термины типа "западники", "пораженские настроения".

В Центре стратегических коммуникаций просят украинцев, увидев такую рекламу выполнить определенные действия:

  • открыть публикацию и нажать more в ее правом верхнем углу;
  • нажать "Пожаловаться на публикацию more" и выбрать вариант, наиболее точно описывающий нарушение норм сообщества.

Россияне запустили мощную антиукраинскую кампанию в Facebook

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия запустила очередную информационную атаку относительно Бахмута. В частности, страна-агрессор распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города.

Также ранее мы писали, что в Харьковской области российские кафиры начали использовать радиовещание для распространения фейковых новостей.

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