У Китаї видалили майже 1,5 млн повідомлень у соцмережах у рамках боротьби з "дезінформацією"

Китайський регулятор кіберпростору повідомив, що 1,4 мільйона повідомлень у соціальних мережах було видалено після двомісячної операції з боротьби з дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У період з 10 березня до 22 травня цього року було закрито 67 тисяч акаунтів у соціальних мережах і видалено сотні тисяч повідомлень у межах ширшої кампанії.

З 2021 року Китай націлився на мільярди акаунтів у соціальних мережах у спробі "очистити" свій кіберпростір і полегшити контроль над ним для влади.

Останні чистки торкнулися акаунтів у популярних китайських соціальних мережах, включно з WeChat, Douyin і Weibo, які потрапляють під категорію "самостійних ЗМІ" - термін, що широко застосовується до акаунтів, що публікують новини та інформацію, але не керованим і не схваленим державою.

Із 67 тисяч акаунтів, які були закриті назавжди, майже 8 000 було видалено за "поширення фальшивих новин, чуток і шкідливої інформації".

Близько 930 тисяч інших акаунтів отримали менш суворі покарання - від видалення всіх передплатників до припинення або скасування привілеїв, пов'язаних з отриманням прибутку.

У рамках окремої кампанії регулятор нещодавно закрив понад 100 тисяч акаунтів, які нібито спотворювали інформацію про ведучих новин і медіа-агентства, щоб протистояти зростанню фейкових новин в Інтернеті, яким сприяють технології штучного інтелекту.

Під час останньої кампанії також було закрито майже 13 тисяч підроблених військових акаунтів з такими назвами, як "Командування Червоної армії Китаю", "Китайські антитерористичні сили" і "Ракетні війська стратегічного призначення".

Пропаганда проти України

Китай і Росія є рекордсменами з витрат коштів на дезінформацію Так, нещодавно в Держдепі Сполучених Штатів заявили, що Пекін і Москва виділили десятки мільярдів доларів на дезінформацію з приводу війни в Україні.

Крім цього, російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію в Facebook. Зокрема, щоб переконати українців у програші у війні із РФ.