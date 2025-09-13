В Китае назвали залет российских дронов в Польшу "следствием украинского кризиса"

Представитель Китая призвал "все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность". По его мнению, споры должны быть надлежащим образом решены путем диалога и консультаций. Шуан отметил, что нужно предотвращать эскалацию конфликта.

"В нынешней ситуации любое недоразумение или ошибочное суждение углубит дефицит доверия. Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию конфликта. Любое военное противостояние может вызвать более масштабные беспорядки", - заявил Шуан.

Заместитель постпреда Китая назвал инцидент с дронами РФ в Польше "побочным эффектом украинского кризиса". Он напомнил об "определенном положительном импульсе" в диалоге и переговорах, но по ряду ключевых вопросов позиции сторон остаются "очень отдаленными".

"Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов, а именно: не допускать распространения конфликта с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации конфликта и не допускать разжигания конфликта ни с одной стороны, а также способствовать деэскалации", - добавил он.