У Китаї назвали заліт російських дронів у Польщу "наслідком української кризи"

Китай вважає, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі - це "побічний ефект кризи в Україні". Пекін закликає "зберігати спокій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Радбезу ООН.
Представник Китаю закликав "всі сторони зберігати спокій і виявляти стриманість". На його думку, суперечки повинні бути належним чином вирішені шляхом діалогу та консультацій. Шуан зазначив, що потрібно запобігати ескалації конфлікту.
"У нинішній ситуації будь-яке непорозуміння або помилкове судження поглибить дефіцит довіри. Будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію конфлікту. Будь-яке військове протистояння може спричинити більш масштабні заворушення", - заявив Шуан.
Заступник постпреда Китаю назвав інцидент з дронами РФ у Польщі "побічним ефектом української кризи". Він нагадав про "певний позитивний імпульс" у діалозі та переговорах, але з низки ключових питань позиції сторін залишаються "дуже віддаленими".
"Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів, а саме: не допускати поширення конфлікту з поля бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації конфлікту та не допускати розпалення конфлікту з боку жодної сторони, а також сприяти деескалації", - додав він.
Нагадаємо, під час атаки Росії на Україну вночі 10 вересня дрони залетіли до Польщі. Проти них застосували зброю з літаків. Це вперше, коли польська авіація збивала безпілотники, що порушили повітряний простір країни.
Загалом у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір країни було порушено щонайменше 19 разів
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через вторгнення російських дронів у Польщу.