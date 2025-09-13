У Китаї назвали заліт російських дронів у Польщу "наслідком української кризи"

Представник Китаю закликав "всі сторони зберігати спокій і виявляти стриманість". На його думку, суперечки повинні бути належним чином вирішені шляхом діалогу та консультацій. Шуан зазначив, що потрібно запобігати ескалації конфлікту.

"У нинішній ситуації будь-яке непорозуміння або помилкове судження поглибить дефіцит довіри. Будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію конфлікту. Будь-яке військове протистояння може спричинити більш масштабні заворушення", - заявив Шуан.

Заступник постпреда Китаю назвав інцидент з дронами РФ у Польщі "побічним ефектом української кризи". Він нагадав про "певний позитивний імпульс" у діалозі та переговорах, але з низки ключових питань позиції сторін залишаються "дуже віддаленими".

"Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів, а саме: не допускати поширення конфлікту з поля бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації конфлікту та не допускати розпалення конфлікту з боку жодної сторони, а також сприяти деескалації", - додав він.