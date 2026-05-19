Война в Украине

Китай отреагировал на статью о словах Си Цзиньпиня, что Путин может "пожалеть" о войне

13:07 19.05.2026 Вт
2 мин
Лидер КНР ни разу публично не давал оценки действиям Кремля
aimg Валерий Ульяненко
Фото: спикер МИД Китая Го Цзякунь (Getty Images)

Пекин официально опроверг информацию о том, что лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом якобы заявил, что российский диктатор пожалеет о войне против Украины.

Об этом заявил спикер МИД Китая Го Цзякунь во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.



Китайское внешнеполитическое ведомство назвало данные западной прессы фейком. По словам представителя МИД, обнародованные тезисы не имеют ничего общего с реальностью.

"Указанная информация противоречит фактам и является чистой выдумкой", - подчеркнул Го Цзякунь.

Что предшествовало

Financial Times, ссылаясь на несколько собственных источников, знакомых с оценками Вашингтона относительно недавних переговоров, сообщило о неожиданном заявлении китайского лидера.

По данным СМИ, Си Цзиньпин во время визита Трампа в Пекин якобы прямо сказал американскому коллеге, что президент России может пожалеть о своем решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

Журналисты подчеркнули, что ранее глава Китая никогда публично или частным образом не давал подобных оценок действиям Кремля.

Один из источников издания, знакомый с содержанием предыдущих встреч Си Цзиньпина с экс-президентом США Джо Байденом, отметил: несмотря на "откровенные и прямые" разговоры о войне, лидер КНР всегда избегал личных оценок Путина или самого конфликта.

Визит Путина в Китай

Напомним, согласно сообщению СМИ, Владимир Путин планирует посетить Китай 20 мая. В Кремле этот визит называют частью "рутинных контактов" между Москвой и Пекином. Диктатор будет находиться в Китае всего один день.

Встреча состоится вскоре после переговоров Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Для китайского лидера это уже второй случай в этом году, когда он проводит дипломатические контакты с Трампом и Путиным почти подряд.

РБК-Украина также писало, что в рамках предстоящего визита Путина в Китай стороны планируют обсудить сотрудничество и международные вопросы, которые представляют общий интерес для обеих стран.

