Китай обвинил США в кибератаке на свой Национальный центр времени

Воскресенье 19 октября 2025 12:17
Автор: Карина Левицкая

Китай обвинил Соединенные Штаты в масштабной кибератаке на Национальный центр времени - стратегический объект, который обеспечивает работу стандартного времени страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что агентство национальной безопасности США в течение длительного времени проводило операцию по кибератаке на Национальный центр службы времени.

Министерство заявило, что нашло доказательства, прослеживающие похищенные данные и учетные данные еще с 2022 года, которые использовались для шпионажа за мобильными устройствами и сетевыми системами персонала в центре.

В 2022 году разведывательное агентство США якобы "использовало уязвимость" в сервисе обмена сообщениями иностранного бренда смартфонов для доступа к устройствам сотрудников, сообщило министерство, не называя бренда.

Национальный центр времени - это исследовательский институт Китайской академии наук, который генерирует, поддерживает и транслирует стандартное время Китая.

Расследование министерства также выявило, что Соединенные Штаты осуществляли атаки на внутренние сетевые системы центра и пытались атаковать высокоточную наземную систему синхронизации в 2023 и 2024 годах.

Отношения Китая и США

Заметим, что Китай и США в течение последних нескольких лет все чаще обменивались обвинениями в кибератаках, изображая другого как свою главную киберугрозу.

Последние обвинения прозвучали на фоне возобновления торговой напряженности относительно расширенного контроля над экспортом редкоземельных элементов Китаем и угроз США дальнейшим повышением тарифов на китайские товары.

Напомним, что всего неделю назад американский президент Дональд Трамп поднимал вопрос об отмене своей первой личной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином.

Он был разгневан обещанием китайского правительства ввести широкий контроль над критически важными редкоземельными металлами.

Также Трамп объявил о введении 100% надбавки к импорту китайских товаров с 1 ноября. Однако в пятницу канала Fox News назвал возвращение заоблачных пошлин "неустойчивым". Кроме того, он выразил восхищение Си и считает, что у США и Китая все будет хорошо.

