Китай звинуватив США у кібератаці на свій Національний центр часу
Китай звинуватив Сполучені Штати у масштабній кібератаці на Національний центр часу - стратегічний об’єкт, який забезпечує роботу стандартного часу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що агентство національної безпеки США протягом тривалого часу проводило операцію з кібератаки на Національний центр служби часу.
Міністерство заявило, що знайшло докази, що простежують викрадені дані та облікові дані ще з 2022 року, які використовувалися для шпигунства за мобільними пристроями та мережевими системами персоналу в центрі.
У 2022 році розвідувальне агентство США нібито "використало вразливість" у сервісі обміну повідомленнями іноземного бренду смартфонів для доступу до пристроїв співробітників, повідомило міністерство, не називаючи бренду.
Національний центр часу - це дослідницький інститут Китайської академії наук, який генерує, підтримує та транслює стандартний час Китаю.
Розслідування міністерства також виявило, що Сполучені Штати здійснювали атаки на внутрішні мережеві системи центру та намагалися атакувати високоточну наземну систему синхронізації у 2023 та 2024 роках.
Відносини Китаю та США
Зауважимо, що Китай та США протягом останніх кількох років дедалі частіше обмінювалися звинуваченнями в кібератаках, зображуючи іншого як свою головну кіберзагрозу.
Останні звинувачення пролунали на тлі поновлення торговельної напруженості щодо розширеного контролю над експортом рідкісноземельних елементів Китаєм та погроз США подальшим підвищенням тарифів на китайські товари.
Нагадаємо, що лише тиждень тому американський президент Дональд Трамп порушував питання про скасування своєї першої особистої зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Він був розгніваний обіцянкою китайського уряду запровадити широкий контроль над критично важливими рідкоземельними металами.
Також Трамп оголосив про введення 100% надбавки до імпорту китайських товарів з 1 листопада. Однак у п'ятницю каналу Fox News назвав повернення захмарних мит "нестійким". Крім того, він висловив захоплення Сі і вважає, що у США і Китаю все буде добре.