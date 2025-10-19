Китай звинуватив США у кібератаці на свій Національний центр часу

Китай звинуватив Сполучені Штати у масштабній кібератаці на Національний центр часу - стратегічний об’єкт, який забезпечує роботу стандартного часу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що агентство національної безпеки США протягом тривалого часу проводило операцію з кібератаки на Національний центр служби часу.

Міністерство заявило, що знайшло докази, що простежують викрадені дані та облікові дані ще з 2022 року, які використовувалися для шпигунства за мобільними пристроями та мережевими системами персоналу в центрі.

У 2022 році розвідувальне агентство США нібито "використало вразливість" у сервісі обміну повідомленнями іноземного бренду смартфонів для доступу до пристроїв співробітників, повідомило міністерство, не називаючи бренду.

Національний центр часу - це дослідницький інститут Китайської академії наук, який генерує, підтримує та транслює стандартний час Китаю.