Так, министр иностранных дел Китая в разговоре со своим немецким коллегой подчеркнул, что нынешнее японское руководство пытается использовать тайваньский вопрос для провокаций и эскалации напряженности.

По словам Ван И, действия Японии в регионе, в частности вокруг Тайваня, являются "абсолютно неприемлемыми" и угрожают стабильности в Восточной Азии.

Это произошло после того, как Япония сообщила о том, что китайские истребители якобы наводили радар на самолеты Сил самообороны Японии.

Японская сторона охарактеризовала инцидент как опасный и подчеркнула, что подобные действия создают реальную угрозу для полетов военных самолетов. В свою очередь Китай обвинил Токио в провокациях и препятствовании плановым авианосным учениям к востоку от пролива Мияко.

Ван И подчеркнул, что в этом году исполняется 80 лет с завершения Второй мировой войны, и Япония "как государство, потерпевшее поражение", должна была бы действовать сдержанно. Он резко раскритиковал нынешнюю позицию Токио по Тайваню, напомнив о колонизации острова Японией в 1895-1945 годах.

"Нынешний японский лидер пытается использовать тайваньский вопрос - территорию, которую Япония колонизировала в течение полувека, совершив бесчисленные преступления против китайского народа, - чтобы спровоцировать проблемы и угрожать Китаю военным путем. Это абсолютно неприемлемо", - заявил Ван И.

Китай настаивает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, тогда как правительство Тайваня отвергает эти претензии, напоминая, что Китайская Народная Республика не существовала в 1945 году и никогда не правила островом.

На вопрос об оправдании Пекином использования радара против японских военных самолетов, главный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что это "опасное действие, которое выходит за пределы безопасного и необходимого". Он отказался подтвердить сообщения о том, что Пекин не ответил на звонки Токио во время инцидента на двусторонней горячей линии, которая функционирует с 2018 года.

Ожидается, что инцидент с военной авиацией станет предметом дальнейших обсуждений на международном уровне.