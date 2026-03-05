Китай остановил экспорт дизеля и бензина из-за войны на Ближнем Востоке, - Reuters

По словам источников агентства, призыв не распространяется на заправку реактивным топливом для международных рейсов, бункеровку под залог самолетов или поставки в Гонконг или Макао.

Отмечается, что снижение экспорта из Китая, одного из крупнейших экспортеров топлива в Азии, вероятно, ухудшит ситуацию с ограниченными поставками топлива в Азии, что еще больше увеличит маржу переработки.

Согласно данным LSEG о ценах, опубликованным 5 марта, рентабельность переработки дизельного топлива колебалась на трехлетнем максимуме около 49 долларов за баррель, тогда как цены на крэк-топливо для реактивных двигателей превышали 55 долларов за баррель.

Поскольку большая часть мартовской экспортной программы уже зафиксирована, и трудно отозвать грузы, ожидается, что новое правительственное уведомление сократит экспорт с апреля.

По данным источников, в марте ожидалось, что экспорт бензина, дизельного топлива и авиационного топлива вместе останется стабильным по сравнению с предыдущими отраслевыми оценками около 3,8 млн метрических тонн, поскольку компании получили высокую доходность в Азии.

Данные отслеживания судов LSEG показали, что в этом месяце было отгружено около 70 000 тонн реактивного топлива, 35 000 тонн дизельного топлива и 35 000 тонн бензина.

Китай управляет экспортом очищенного топлива с помощью системы квот, чтобы сбалансировать фундаментальные показатели спроса и предложения на своем местном рынке, причем первая партия квот на 2026 год мало изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 19 млн тонн.

Три региональные покупатели грузов китайского происхождения сообщили Reuters, что они все еще получат свои мартовские поставки в соответствии с предыдущими графиками загрузки.

По крайней мере два китайских нефтеперерабатывающих завода - частная Zhejiang Petrochemical Corp и нефтеперерабатывающий завод в провинции Фуцзянь, управляемый Sinopec - начали сокращать объемы производства в этом месяце, и ожидается, что еще больше заводов ограничат производство, поскольку продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке нарушает потоки сырой нефти, что приводит к резкому росту цен.