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Китай не снял с повестки дня возможность поставки РФ летального оружия, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 22 февраля 2023 23:56
Китай не снял с повестки дня возможность поставки РФ летального оружия, - Пентагон Фото: Китай не снял с повестки дня возможность поставки РФ летального оружия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Власти Китая не сняли с повестки дня возможность поставлять поставить России летальную помощь для войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что для Китая будут последствия, если он окажет смертоносную военную помощь России войне против Украины.

"Мы не видели, чтобы в настоящее время они оказывали смертоносную помощь России для войны, но они также не сняли это с повестки дня", - сказала Сингх.

Представитель Пентагона добавила, что предоставление Китаем смертоносной помощи России в войне против Украины "определенно будет просчетом".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи оружия России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие стране-агрессору.

Между тем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.

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