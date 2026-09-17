Китай жестко ответил на санкции против России

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил журналистам в Пекине в четверг, 17 сентября, что торговое сотрудничество Китая с другими странами базируется на равенстве и взаимной выгоде.

"Китай осуществляет экономическое и торговое сотрудничество со странами на основе равенства и взаимной выгоды", - сказал Го Цзякунь.

По его словам, это сотрудничество "не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно нарушаться под давлением какой-либо третьей стороны".

"Китай выступает против экстерриториальной юрисдикции и односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не имеющих мандата Совета Безопасности ООН", - подчеркнули в дипломатическом ведомстве Китая.

Что предусматривает закон США

Принятый документ предоставляет президенту США Дональду Трампу право вводить пошлины до ста процентов против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить санкции.

Кроме того, закон предусматривает санкции против главы Кремля Владимира Путина, других российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие ограничения против Ирана.

Автором законопроекта был покойный сенатор Линдси Грэм. Палата представителей приняла документ 252 голосами против 154, после того как его ранее поддержал Сенат. Теперь закон следует на подпись Трампа.

Подробнее об основных положениях законопроекта и возможных последствиях для Кремля РБК-Украина рассказывало в материале: "Адский удар по РФ и ее союзникам: что предусматривает законопроект Грэмма-Блюменталя" .

Почему рискуют Китай и Индия

Больше всех новые ограничения могут ощутить Китай и Индия - главные покупатели российской нефти. Пошлины могут затронуть страны, которые входят в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей и продолжают такие закупки.

Китай помогает России смягчать последствия западных санкций с первых дней полномасштабной войны, покупая российскую нефть и продавая товары двойного назначения. Москва зависит от Пекина в поставке деталей для дронов и другого военного оборудования.

Реакция Индии и России

Индия предупредила, что возможные американские пошлины могут нанести ущерб отношениям с Вашингтоном, и пообещала защищать собственные торговые и энергетические интересы.

В России заявили, что новые санкции усложнят поиск мирного урегулирования войны против Украины. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал принятие законопроекта "недружественным шагом".

Жесткое заявление Пекина прозвучало в чувствительный момент для отношений США и Китая. На следующей неделе в Вашингтоне ожидают саммит главы Китая Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана.