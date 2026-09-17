Индия пригрозила США из-за законопроекта об "адских санкциях" против РФ
В Индии пригрозили, что возможные американские пошлины до 100% за покупку российской нефти могут повредить отношениям с США. Страна пообещала защищать свои торговые и энергетические интересы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заявление прозвучало после того, как Палата представителей США приняла законопроект об усилении экономического давления на Россию. Документ разрешает президенту США Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против Индии, Китая и других покупателей российских энергоносителей.
Министерство иностранных дел Индии заявило, что приняло к сведению принятие законопроекта, добавив, что Нью-Дели поднимал этот вопрос с разными американскими партнерами в течение последних месяцев и "очень четко определил" потенциальные последствия для двусторонних отношений и международного энергетического рынка.
В заявлении говорится, что Индия планирует и дальше покупать энергоносители у разных поставщиков в зависимости от рыночных условий. Страна является третьим крупнейшим импортером нефти в мире и одним из основных покупателей российского сырья.
Индийские нефтепереработчики уже законтрактовали российскую нефть на сентябрь и октябрь.
По данным Reuters, они просят правительство добиться от США смягчения ограничений или разрешения на закупку определенных объемов вместо введения 100% пошлин.
"Адские санкции" против России
Напомним, сегодня, 17 сентября,Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. Документ, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм, теперь направляется на подпись президенту Дональду Трампу.
Документ дает Трампу право вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские энергоносители или помогающих России обходить санкции.
Кроме того, закон предусматривает санкции против российских чиновников, банков и теневого флота, а также продлевает действующие санкции против Ирана.
Подробнее о том, кого именно могут затронуть новые ограничения и какие последствия они будут иметь, читайте в материале "Адский удар по РФ и ее союзникам: что предусматривает законопроект Грэмма-Блюменталя".