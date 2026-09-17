Китай жорстко відповів на санкції проти Росії

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив журналістам у Пекіні в четвер, 17 вересня, що торговельна співпраця Китаю з іншими країнами базується на рівності та взаємній вигоді.

“Китай здійснює економічне й торговельне співробітництво з країнами на засадах рівності та взаємної вигоди”, - сказав Го Цзякунь.

За його словами, ця співпраця "не спрямована проти жодної третьої сторони і не повинна порушуватися під тиском будь-якої третьої сторони".

“Китай виступає проти екстериторіальної юрисдикції та односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві і не мають мандата Ради Безпеки ООН”, - наголосили в дипломатичному відомстві Китаю.

Що передбачає закон США

Ухвалений документ надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до ста відсотків проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, закон передбачає санкції проти глави Кремля Володимира Путіна, інших російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує чинні обмеження проти Ірану.

Автором законопроєкту був покійний сенатор Ліндсі Грем. Палата представників ухвалила документ 252 голосами проти 154, після того як його раніше підтримав Сенат. Тепер закон прямує на підпис Трампу.

Детальніше про основні положення законопроекту та можливі наслідки для Кремля РБК-Україна розповідало у матеріалі: "Пекельний удар по РФ та її союзниках: що передбачає законопроєкт Грема-Блюменталя".

Чому ризикують Китай та Індія

Найбільше нових обмежень можуть відчути Китай та Індія - головні покупці російської нафти. Мита можуть торкнутися країн, які входять до п'ятірки найбільших покупців російських енергоносіїв і продовжують такі закупівлі.

Китай допомагає Росії пом'якшувати наслідки західних санкцій ще з перших днів повномасштабної війни, купуючи російську нафту і продаючи товари подвійного призначення. Москва залежить від Пекіна у постачанні деталей для дронів та іншого військового обладнання.

Реакція Індії та Росії

Індія попередила, що можливі американські мита можуть зашкодити відносинам із Вашингтоном, і пообіцяла захищати власні торговельні та енергетичні інтереси.

У Росії заявили, що нові санкції ускладнять пошук мирного врегулювання війни проти України. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ухвалення законопроєкту "недружнім кроком".

Жорстка заява Пекіна пролунала у чутливий момент для відносин США та Китаю. Наступного тижня у Вашингтоні очікують саміт голови Китаю Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану.