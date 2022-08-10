Китай завершив військові навчання біля Тайваню і анонсував регулярні патрулі

За його словами, Китай нібито успішно виконав всі завдання під час навчань, які почалися минулого тижня.

У той же час Народно-визвольна армія Китаю планує "регулярно організовувати патрулювання в Тайванській протоці". За словами Ши, дії Китаю будуть ґрунтуватися на ситуації навколо умовної лінії розмежування з Тайванем.

При цьому, за інформацією Bloomberg, станом на середу торгові судна, які слідують в порти Тайваню, вже відновили рух за раніше запланованими маршрутами.