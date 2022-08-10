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Китай завершил военные учения возле Тайваня и анонсировал регулярные патрули

Фото: Китай завершил военные учения возле Тайваня и анонсировал регулярные патрули (chinamil.com.cn)
Автор: Иван Носальский

Военные учения китайской армии, которые были начаты после визита спикера Палаты представителей США на Тайвань, завершились. КНР планирует проводить возле острова регулярные патрулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Командования Восточного театра военных действий Китая Ши И, которое приводит Bloomberg.

По его словам, Китай якобы успешно выполнил все задачи во время учений, которые начались на прошлой неделе.

В то же время Народно-освободительная армия Китая планирует "регулярно организовывать патрулирование в Тайваньском проливе". По словам Ши, действия Китая будут основываться на ситуации вокруг условной линии разграничения с Тайванем.

При этом, по информации Bloomberg, по состоянию на среду торговые суда, которые следуют в порты Тайваня, уже возобновили движение по ранее запланированным маршрутам.

Напомним, ранее стало известно, что 2 августа армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня.

В ходе тренировок китайские солдаты задействовали современное оружие, в частности гиперзвуковые ракеты DF-17, которые способны нести ядерный заряд.

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КитайТайваньВоенные учения