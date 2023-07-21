RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай запустил в космос четыре спутника Tianmu-1

Фото: Китай вывел в космос четыре новых спутника (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай успешно запустил ракету-носитель Kuaizhou-1A, которая вывела на орбиту четыре новых спутника, принадлежащих к метеорологической группировке Tianmu-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Ракета-носитель стартовала с космодрома "Цзюцюань" на северо-западе Китая в пустыне Гоби и успешно вывела четыре спутника на орбиту.

Они будут включены в состав новосозданной метеорологической группировки, где будут использоваться для предоставления коммерческих услуг в сфере метеорологии.

Космические программы Китая

9 июля, в КНР успешно произвели запуск в космос нового экспериментального спутника. Космический аппарат выполнят тестовые миссии для спутниковых интернет-технологий.

В начале июня Китай запустил твердотопливную ракету-носитель "Лицзянь-1 Y2", которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутников. Они используются для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китайракети