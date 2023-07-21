Китай запустил в космос четыре спутника Tianmu-1

Ракета-носитель стартовала с космодрома "Цзюцюань" на северо-западе Китая в пустыне Гоби и успешно вывела четыре спутника на орбиту.

Они будут включены в состав новосозданной метеорологической группировки, где будут использоваться для предоставления коммерческих услуг в сфере метеорологии.

Космические программы Китая

9 июля, в КНР успешно произвели запуск в космос нового экспериментального спутника. Космический аппарат выполнят тестовые миссии для спутниковых интернет-технологий.

В начале июня Китай запустил твердотопливную ракету-носитель "Лицзянь-1 Y2", которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутников. Они используются для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.