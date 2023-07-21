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Китай запустив у космос чотири супутники Tianmu-1

Фото: Китай вивів у космос чотири нові супутники (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай успішно запустив ракету-носій Kuaizhou-1A, яка вивела на орбіту чотири нові супутники, що належать до метеорологічного угруповання Tianmu-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Ракета-носій стартувала з космодрому "Цзюцюань" на північному заході Китаю в пустелі Гобі й успішно вивела чотири супутники на орбіту.

Вони будуть включені до складу новоствореного метеорологічного угруповання, де використовуватимуться для надання комерційних послуг у сфері метеорології.

Космічні програми Китаю

9 липня, в КНР успішно здійснили запуск у космос нового експериментального супутника. Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.

На початку червня Китай запустив твердопаливну ракету-носій "Ліцзянь-1 Y2", яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутників. Вони будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.

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