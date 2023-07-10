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Китай запустил в космос новый экспериментальный спутник

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Понедельник 10 июля 2023 05:14
Китай запустил в космос новый экспериментальный спутник Фото: запуск в Китае ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" с экспериментальным спутником (Wang Jiangbo / Xinhua)
Автор: Владимир Костырин

В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны успешно осуществили запуск в космос нового тестового спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Этот экспериментальный спутник был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-2С" в воскресенье, 9 июля. Он уже вышел на запланированную орбиту.

Космический аппарат будет выполнять тестовые миссии для спутниковых интернет-технологий.

Отмечается, что данный запуск стал 478-м полетом ракеты-носителя серии "Чанчжэн".

Запуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" с испытательным спутником (фото: Wang Jiangbo / Xinhua)

Космические программы Китая

КНР активно занимается вопросом космических разработок, и регулярно производит пуски ракет.

Месяц назад Китай во второй раз запустил в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутников. Они будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

Ранее, 23 мая, сообщалось о намерениях запустить в космос очередную миссия на корабле Shenzhou-16.

А перед этим, в начале апреля, Китай осуществил первый запуск ракеты-носителя "TL-2 Y1", доставившей на околоземную орбиту спутник.

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