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Китай запустил в космос ракету с экспериментальными спутниками

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Четверг 08 июня 2023 06:19
Китай запустил в космос ракету с экспериментальными спутниками Фото: Китай вывел в космос 26 спутников (twitter.com XHNews)
Автор: Антон Малиновский

Китай вторично запустил в космос твердотопливную ракету-носитель Лицзянь-1 Y2, которая вывела на орбиту 26 экспериментальных спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

По информации Государственного управления пилотируемой космонавтики Китая, спутники будут использоваться для коммерческих информационных услуг дистанционного зондирования Земли и проверки технологий.

Это уже второй запуск ракеты "Лицзянь-1", которая является крупнейшей твердотопливной ракетой Китая. Также в 2023 году страна планирует осуществить более 60 космических пусков, среди которых есть программы исследования Луны и поиск новых планет.

Космические разработки Китая

Китай активно занимается вопросом космических разработок и регулярно производит пуски ракет. Так, 2 апреля 2023 года Китай осуществил первый запуск ракеты-носителя "TL-2 Y1", доставившей на околоземную орбиту спутник.

А 23 мая сообщалось о намерениях запустить в космос очередную миссия на корабле Shenzhou-16.

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