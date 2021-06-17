Китай запустив корабель на космічну станцію: на борту три астронавти

Ракета Long March 2f покинула свою стартову площадку в космодромі Цзюцюань о 9:22 ранку (01:22 ранку за всесвітнім часом) в пустелі Гобі. Це перший пілотований політ для Китаю за останні п'ять років.

Очікується, що три астронавти пробудуть рекордний час у космосі. Вони не повернуться на Землю, залишившись на орбіті на цілих три місяці.

Shenzhou-12

Tiangong