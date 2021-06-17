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Китай запустив корабель на космічну станцію: на борту три астронавти

Автор: Наталья Скороход

Китай запустив пілотований космічний корабель Shenzhou - 12 на свою космічну станцію, яка будується. На на борту корабля знаходяться три астронавти.

Про це повідомляє Le Figaro.

Ракета Long March 2f покинула свою стартову площадку в космодромі Цзюцюань о 9:22 ранку (01:22 ранку за всесвітнім часом) в пустелі Гобі. Це перший пілотований політ для Китаю за останні п'ять років.

Очікується, що три астронавти пробудуть рекордний час у космосі. Вони не повернуться на Землю, залишившись на орбіті на цілих три місяці.

Shenzhou-12

Tiangong

Нагадаємо, у NASA стежитимуть за планами Росії і Китаю в космічній сфері. Для США важливо відправити на місяць першу жінку раніше, ніж це зроблять конкуренти.

Раніше повідомлялося про успіхи американських астронавтів у космосі. Вони провели модернізацію Міжнародної космічної станції.

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