ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У NASA закликали стежити за планами Росії і Китаю в космосі

Новость на русском →
США, Середа 16 червня 2021 00:39
У NASA закликали стежити за планами Росії і Китаю в космосі Фото: у NASA порадили США стежити за спільними планами РФ і КНР (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Глава NASA Білл Нельсон порадив Вашингтону уважно стежити за спільними планами Росії та Китаю в космічній сфері. Він заявив про велику конкуренцію.

Про це йшлося на засіданні в американському Конгресі.

Нельсон зробив заяву напередодні конференції GLEX-2021, на якій, за його словами, Росія і Китай анонсують спільні проекти.

"Цікаво постежити за цим, оскільки, як би ми не співпрацювали, для нас буде важливо доставити першу жінку і першу не білу людину на поверхню Місяця раніше, ніж це зроблять наші конкуренти", - сказав Нельсон.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX виграла конкурс на побудову космічного корабля для повернення астронавтів на місяць в рамках програми "Артеміда".

Також РБК-Україна писало, що в рамках місії "Артеміда" на місяць відправлять апарат, розроблений компанією українського бізнесмена.

Більше про цю місію в матеріалі - "Проект "Артеміда": навіщо американці повертаються на місяць і до чого тут Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі NASA космос
NEWS
Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним
Білий дім розкрив теми, які Байден планує обговорити з Путіним
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю